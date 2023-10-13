Из российских магазинов пропадет недорогое итальянское, испанское и французское вино

Из российских магазинов пропадет недорогое итальянское, испанское и французское вино. Об этом заявили РИА Новости представители виноторговой компании Fort.

Однако замену ему составят бренды из Чили, Аргентины и ЮАР.

«Изменения, произошедшие на рынке в третьем квартале, повлияли на сегмент недорого вина. В нем сейчас продаются вина, завезенные еще до подъема пошлин, и дальше в сегменте „до 500-700 рублей“ почти не останется импорта из основных стран — Италии, Испании, Франции», — отметили в компании.