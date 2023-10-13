Фотограф Reuters погиб при обстреле в Ливане

В Ливане погиб фотограф агентства Reuters. Об этом пишет Telegram-канал «Российская газета».

Израильские войска открыли ответный огонь по населенным пунктам после вооруженной вылазки палестинских радикалов. Известно, что стреляли из танковых орудий.

Под обстрел попала машина с фотокорреспондентами нгескольких информагенств, а также съемочная группа телеканала Al Jazeera.

В результате погиб ливанский фотограф Иссам Абдалла, который работал на агентство Reuters.

Еще два человека получили ранения. Их отвезли в госпиталь.