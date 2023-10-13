Фотограф из Рязани победила в конкурсе «Я служу в ВКС!»

Рязанский фотограф Ирина Теущакова победила в фотоконкурсе «Я служу в ВКС!». Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанка получила Гран-при и победила в номинации «Сила оружия» с работой «Ведущий и ведомый. Взлет парой». На снимке запечатлен взлет штурмовиков Су-25.

Награждали Ирину и других победителей в Центральном музее Вооруженных сил России в Москве.

Отметим, что на конкурс, организованный Главным командованием Воздушно-космических сил России, более 100 участников из всех регионов страны прислали свыше тысячи работ.