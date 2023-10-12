Жительнице Омской области дали девять лет колонии за убийство мужа на глазах у детей

В Омской области приговорили 44-летнюю жительницу села Андреевка к колонии строгого режима за убийство мужа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональный следком.

Убийство произошло в конце декабря 2022 года. Между женщиной и ее 59-летним мужем произошла ссора на почве ревности. Супруга взяла нож и нанесла им несколько смертельных ударов в тело мужа. Знакомый семьи пытался остановить женщину, но она ударила ножом и его.

Известно, что разборки проходили на глазах у детей. У шестилетнего сына развилось психическое расстройство.

Суд назначил женщине девять лет колонии и постановил выплатить ребенку компенсацию в размере 300 тысяч рублей.