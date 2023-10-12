Жители Сараев задолжали за вывоз ТКО более 21 миллиона рублей

Жители Сараев задолжали за вывоз ТКО более 21 миллиона рублей. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, сараевцы задолжали за вывоз твердых коммунальных отходов 21 миллион 240 тысяч 701 рубль.

В администрации района рассказали ООО «Эко-Пронск» образовалась с октября 2019 года по сентябрь 2023 года. Из начисленных почти 69 миллионов рублей на счет организации поступило лишь около 48 миллионов. Это 69% от начисленной суммы.

Отмечается, что в перечне должников не только собственники жилых помещений, но и юридические лица.