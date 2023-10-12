Wildberries ввел комиссию при оплате картами международных платежных систем

Wildberries ввел комиссию 3% при оплате картами международных платежных систем. Об этом сообщается на сайте онлайн-магазина.

«При выборе способа оплаты платежными картами международных платежных систем Visa и Mastercard ООО «Вайлдберриз банк» будет взимать вознаграждение банка в размере 3% в соответствии с условиями ООО «Вайлдберриз банк», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нововведения начали действовать с 9 октября. Информация о них появляется только во время оплаты заказа.