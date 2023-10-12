ВС РФ нанесли семь авиаударов по пунктам временной дислокации ВСУ

ВС РФ нанесли семь авиаударов по пунктам временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, российская артиллерия уничтожила две САУ «Гвоздика» и американскую гаубицу М777 ВСУ на купянском направлении.

ВСУ потеряли до двух рот личного состава, одну БМП и пикап.

Кроме того, Су-34 нанесли семь авиаударов по пунктам временной дислокации двух бригад и району сосредоточения бронетанкового резерва еще одной в районах Песчаного и Петропавловки.