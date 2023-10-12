В Ярославле на остановке школьник забил до смерти мужчину

В Ярославле подростка осудили за убийство на автобусной остановке. Об этом сообщило РИА Новости.

Инцидент произошел 8 мая.

Суд установил, что подсудимый 2007 года рождения в салоне маршрутки вступил в словесный конфликт с 48-летним мужчиной. Ссора продолжилась на остановке в Ленинском районе Ярославля.

Подросток ударил в область лица. После чего мужчина потерял равновесие и упал. Затем он приподнялся — и его ударили по голове ногой. От этого он ударился головой о металлическую конструкцию остановки и умер.

Отмечается, что подросток признал вину в полном объеме. Его приговорили к двум годам в воспитательной колонии.

Пресс-секретарь Ярославского областного суда рассказала изданию, что на момент инцидента молодой человек учился в девятом классе.

Приговор в законную силу не вступил.