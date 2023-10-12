Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
12°
Птн, 13
13°
Сбт, 14
14°
ЦБ USD 99.98 0.05 12/10
ЦБ EUR 105.95 0.26 12/10
Нал. USD 97.3 / 98 12/10 16:30
Нал. EUR 103.5 / 103.28 12/10 16:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
7 003
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
5 254
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
9 258
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
9 648
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Ярославле на остановке школьник забил до смерти мужчину

В Ярославле подростка осудили за убийство на автобусной остановке. Об этом сообщило РИА Новости.

Инцидент произошел 8 мая.

Суд установил, что подсудимый 2007 года рождения в салоне маршрутки вступил в словесный конфликт с 48-летним мужчиной. Ссора продолжилась на остановке в Ленинском районе Ярославля.

Подросток ударил в область лица. После чего мужчина потерял равновесие и упал. Затем он приподнялся — и его ударили по голове ногой. От этого он ударился головой о металлическую конструкцию остановки и умер.

Отмечается, что подросток признал вину в полном объеме. Его приговорили к двум годам в воспитательной колонии.

Пресс-секретарь Ярославского областного суда рассказала изданию, что на момент инцидента молодой человек учился в девятом классе.

Приговор в законную силу не вступил.