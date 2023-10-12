В Волгоградской области в ДТП с восьмью машинами пострадали пять человек

В Волгоградской области на мосту столкнулись восемь машин. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Авария произошла в четверг, 12 октября, около 6:45, на мосту через реку Ахтуба, на пятом километре дороги «Волжский — хутор Новенький».

По данным полиции, водитель Daihatsu не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в отбойник, «собрав» после этого еще семь автомобилей. Отмечается, что после аварии за медпомощью обратились пять человек.