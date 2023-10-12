В Санкт-Петербурге мужчину обвиняют в съемках порнографии со школьницами

В Санкт-Петербурге водителя типографии обвиняют в съемках порнографии со школьницами. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что он выкладывал контент с аккаунта, зарегистрированное на фейковое женское имя. Полицейские смогли вычислить IP-адрес компьютера. Устройство нашли в квартире сотрудника одной из крупных типографий. 35-летнего мужчину задержали. Дома у него изъяли флешки с фотографиями школьниц.

На данный момент следователи нашли одну из пострадавших девочек. Педофил совершал насильственные действия над ней в течение четырех лет. Все нашлось, когда ребенку было восемь лет.

Мужчина во всем сознался. Сейчас ищут других пострадавших детей.