В Рязанском районе зафиксировали три превышения ПДК сероводорода в воздухе

В Рязанском районе зафиксировали три превышения ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщили в региональном минприроды.

По данным ведомства, 10 октября в деревне Турлатово передвижной лабораторией зафиксировали 3 превышения ПДК сероводорода (с 12:00 по 12:40) и 2 превышения ПДК фенола (с 12:00 по 12:20 часов).

Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 10,6 ПДКмр. Максимальный уровень концентрации фенола составил 1,1 ПДКмр.