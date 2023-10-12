В Рязанском районе зафиксировали три превышения ПДК сероводорода в воздухе
В Рязанском районе зафиксировали три превышения ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщили в региональном минприроды.
По данным ведомства, 10 октября в деревне Турлатово передвижной лабораторией зафиксировали 3 превышения ПДК сероводорода (с 12:00 по 12:40) и 2 превышения ПДК фенола (с 12:00 по 12:20 часов).
Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 10,6 ПДКмр. Максимальный уровень концентрации фенола составил 1,1 ПДКмр.