В Рязанском районе пропала 84-летняя Рита Гекова

В Рязанском районе пропала 84-летняя Рита Гекова. Об этом сообщили в группе ПСО «ЛизаАлерт».

11 октября женщина ушла в неизвестном направлении и не вернулась.

Гекова имеет рост 158 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Была одета в зеленовато-бирюзовую ветровку, темные брюки, черные ботинки, коричневую кепку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о произошедшем, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.