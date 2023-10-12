В Рязанской области введут выплаты приехавшим работать на оборонных предприятиях

В Рязанской области введут единовременные выплаты приехавшим работать на оборонных предприятиях. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального правительства.

Размер выплаты составит 250 тысяч рублей на первоначальный взнос по ипотеке, и 75 тысяч рублей — на обзаведение имуществом.

Чтобы получить меру соцподдержки, приезжающие должны проживать на территории Рязанской области, работать полный день, заключать трудовой договор с организацией не позднее одного месяца со дня снятия с регистрационного учета за пределами Рязанской области, работать в организации не менее пяти лет с даты получения единовременной соцвыплаты, приобрести жилье на территории Рязанской области.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.