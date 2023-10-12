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В Рязанской области предложили создать «Дом знаний»

Губернатор Павел Малков встретился в региональном правительстве с заместителем гендиректора Российского общества «Знание» Георгием Будным, который приехал в регион для участия в первом заседании Наблюдательного совета Рязанского регионального отделения Российского общества «Знание».

Малков и Будный обсудили основные направления сотрудничества и ряд конкретных инициатив. Губернатор поддержал предложение о разработке совместного плана мероприятий, который предполагает просветительскую деятельность в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры, спорта. А также инициативу создания в регионе «Дома знаний» — новой площадки с широкими возможностями для всестороннего развития молодежи и реализации их полезных, социально значимых идей, для проектов, которые реализуются под эгидой регионального отделения Российского общества «Знание».

"Хотелось, чтобы наше сотрудничество было максимально в практической плоскости, нацеленным на реальный результат. Готовы в этом ключе работать дальше. Вижу, что у нас с вами здесь одинаковые подходы к работе, это радует", — отметил Павел Малков.

Губернатор добавил, что «Дом знаний» может стать частью проекта по созданию молодежного креативного пространства, который сейчас реализуется в Рязани в здании бывшего хлебозавода. По его словам, предложение будет проработано совместно со всеми заинтересованными сторонами.

«Рязанское региональное отделение общества „Знание“ входит в пятерку лидеров по ЦФО, проводится большая просветительская работа, особенно с молодежью. Есть хорошие результаты по итогам наших конкурсов, в которых рязанцы активно участвуют», — подчеркнул Георгий Будный.

Заместитель гендиректора Общества «Знание» отметил, что, например, по итогам всероссийских интеллектуальных конкурсов «Лига знаний» и «Знание.Игра» команда Рязанской области вошла в десятку лучших участников в стране. Заместитель гендиректора Российского общества «Знание» поблагодарил за активную позицию региона в решении задач, поставленных президентом по развитию и масштабированию просветительской деятельности в стране.