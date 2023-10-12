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В Рязанской области полицейские проверят водителей пассажирского транспорта

В четверг, 12 октября, в Рязанской области полицейские проверят водителей транспорта. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что ГИБДД проводит рейды для выявления нарушений со стороны водителей и перевозчиков пассажирского транспорта.

Госавтоинспекция напоминает: будьте бдительны, соблюдайте ПДД и безопасную дистанцию, а также разумно выбирайте скоростной режим. Не садитесь за руль в утомленном или болезненном состоянии, строго следите за техническим состоянием своего транспортного средства, проводите своевременное техническое обслуживание и ремонт.