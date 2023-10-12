В Рязанской области главу сельского поселения осудят за отказ провести капремонт

В Рязанской области главу сельского поселения осудят за отказ провести капремонт кровли. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

По данным ведомства, главу одного из сельских поселений Чучковского муниципального района обязали через суд провести капитальный ремонт кровли двухквартирного жилого дома, находящегося в муниципальной собственности.

Однако до 26 июня 2023 года представитель местной власти, игнорируя требования судебного пристава, располагая финансами, ремонт не провел.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.