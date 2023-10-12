В Рязани проводят работы по обнаружению проблемных участков на теплосетях

В Рязани проводят работы по обнаружению проблемных участков на теплосетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что с 3 октября начали включать отопление в социальных учреждениях и жилых домах. Нужно провести проверку работоспособности системы еще до начала холодов.

Как заявили в МУП «РМПТС», повышение давления до зимнего режима эксплуатации тепловых сетей на этапе запуска отопления позволяет найти дополнительные проблемные участки.

На время проведения ремонтных работ в Железнодорожном, Советском, Октябрьском районах города возможно снижение температурно-гидравлического режима системы отопления.