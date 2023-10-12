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В Рязани обсудили промежуточные результаты внедрения МИС

11 октября в стенах Городской клинической больницы № 4 состоялась рабочая встреча министра цифровых технологий Рязанской области Андрея Ульянова, первого заместителя министра здравоохранения Рязанской области Михаила Тропынина и главного врача клиники Евгении Есаковой. Главной темой обсуждения стали промежуточные результаты внедрения обновленной Медицинской информационной системы (МИС) и перспективы дальнейшего взаимодействия Минцифры и Минздрава Рязанской области в рамках проекта.

«Система содержит более 70 модулей, которые внедряются поэтапно. На текущий момент ряд функционала еще адаптируется, находится в тестовом режиме, а есть модули которые полноценно работают и врачи им обучены. Мы уже видим насколько эффективно использование МИС, очередей нет, записаться к врачу можно через терминалы или портал Госуслуг», — заявил первый замминистра здравоохранения региона Михаил Тропынин.

Несмотря на то, что эксплуатация системы полностью передана Министерству здравоохранения, Минцифры Рязанской области продолжает обеспечивать работоспособность серверов МИС и ее безопасность.

«Большинство модулей системы уже функционируют и активно используются, некоторые из них находятся у нас в стадии разработки. МИС тесно взаимодействует с порталом Госуслуг, через который происходит запись к врачам. Специалисты Минцифры России обеспечивают качественную и эффективную работу портала», — отметил Андрей Ульянов.

Кроме того, по словам Андрея Ульянова, сотрудники Минцифры разрабатывают новый сервис, колл-центр, через который также будет возможность записаться к врачу дистанционно.