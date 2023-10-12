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В Рязани мужчину задержали за кражу компьютерных колонок

В Рязани мужчину задержали за кражу компьютерных колонок. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел в магазине электроники на улице Новоселов. Работник обратился в полицию и рассказал, что из торгового зала пропали компьютерные колонки.

Участковые опросили продавцов и выявили посетителя, который странно себя вел в предполагаемое время похищения. Получив описание внешности мужчины, полицейские узнали 35-летнего рязанца, ранее неоднократно судимого за кражи из магазинов.

Полицейские пришли домой к мужчине, но там его не оказалось. Вскоре выяснилось, что злоумышленник скрывается от правоохранительных органов, но участковые смогли найти его. Выяснилось, что он причастен к краже колонок. Его задержали.

По предварительной информации, рецидивист специально обходил магазины и выискивал возможность похитить товары. В магазине электроники он заметил, что все продавцы заняты общением с покупателями. Воспользовавшись этим, он незаметно спрятал под куртку компьютерные колонки и вышел с ними на улицу. Добычу он продал случайному знакомому.

На рязанца завели уголовное дело.