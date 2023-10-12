В России сократилось производство водки и коньяка

В России сократилось производство водки и коньяка. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, производство водки и коньяка в России в период с января по сентябрь 2023 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,7 и 7,2 процента соответственно.

Отмечается, что основной причиной сокращения производства является запрет на экспорт алкоголя из России в Евросоюз, США и другие страны. Это сократило выручку компаний на треть.

Дефицита продукции в магазинах нет, поэтому сокращение выпуска алкоголя сказалось лишь на производителях.