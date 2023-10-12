В России «Честный знак» стал обязательным приложением для предустановки на новые смартфоны

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня программ для обязательной предустановки на продаваемые в стране гаджеты, в него вошло приложение «Честный знак». Об этом пишет LIFE со ссылкой на пресс-службу Правительства.

«В список российских программ, обязательных для предустановки на гаджеты в 2023 и 2024 году, включено приложение для проверки подлинности товаров «Честный знак», — говорится в документе.

Отмечается, что с помощью него можно узнать где, когда и кем произведен товар, а также получить информацию о его весе или объеме. Для этого достаточно отсканировать код маркировки, а его отсутствие является поводом для подачи жалобы.