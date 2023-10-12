В Подмосковье скончалась женщина после того, как перепутала краны с водой

В подмосковном Одинцово 63-летняя женщина умерла после посещения сауны. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Жительница подмосковья отдыхала в сауне со своим бывшим мужем. Он утверждает, что его бывшая жена открыла кран горячей воды вместо холодной, на нее полился кипяток.

Скорая госпитализировала женщину не только с ожогами лица и тела, но и подозрением на инсульт. Спасти ее жизнь не удалось. 11 октября она скончалась.

Отмечается, что правоохранители проводят проверку. Вопросы у них возникли из-за того, что бывший муж женщины не помнит, где находится сауна, в которой они были.