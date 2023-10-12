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В Пителинском районе пьяная женщина слетела с дороги на автомобиле

В Пителинском районе пьяная женщина слетела с дороги на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в среду, 11 октября, примерно в15:45, в Пителинском районе, на 2-м километре автодороги «Пителино-Пеньки-Темирово-Потапьевская Хохловка». По предварительной информации, 50-летняя местная жительница на автомобиле ВАЗ-21102, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и слетела с дороги.

В результате женщина получила травмы. Ей оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.