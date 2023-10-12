В Омской области домашняя пиранья откусила ребенку палец

В Омской области домашняя пиранья откусила ребенку палец. Об этом рассказали РИА Новости источники в силовых структурах.

Отмечается, что в поселке Кормиловка семья держала в аквариуме хищную рыбу уже 10 лет. Никаких проблем с «питомцем» до этого не было.

«Маленький мальчик встал на игрушечную машинку ногами и опустил правую руку в воду аквариума, в результате чего рыба укусила его за палец правой руки», — сообщил источник.

Ребенка отвезли в Кормиловскую ЦРБ, с диагнозом «травматическая ампутация основной фаланги второго пальца правой кисти». Врачи сообщили об укусе рыбы в полицию. С родителями мальчика проводится работа.