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Эксперты МТС проведут бесплатные вебинары о защитите данных компаний и новом маркетинге

Рязанский бизнес, учебные заведения и руководителей IT-направлений в октябре ждут на бесплатные вебинары от МТС по маркетингу, продажам, дистанционным коммуникациям и защите данных. Об этом сообщает пресс-служба сотовой компании.

Эксперты расскажут на примере «живых» кейсов, как современные цифровые технологии могут взять на себя часть функций, сэкономить расходы и сделать работу компании или организации более эффективной.

18 октября в 10:00 запланирован вебинар «Переход на платформы кибербезопасности: как бизнесу подготовиться в условиях меняющегося рынка». Эксперт Денис Макрушин расскажет, какие риски сегодня существуют для баз данных компаний, какие новые схемы используют киберпреступники и как от них защититься. Без надежной защиты преступники помимо кражи или уничтожения данных могут заблокировать работу сайтов, приложений, внести в нее недопустимые изменения.

27 октября в 13:00 состоится вебинар «Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО». Эксперты Ася Аракелян и Евгений Смирнов научат организовывать обучающие вебинары для сотрудников в несколько кликов, ускорять и упрощать адаптацию коллег, проводить быстрые совещания и тренинги. Участники онлайн-встречи смогут создавать курсы и тренинги в удобном онлайн-формате и обеспечивать безопасность данных при обучении, а также сокращать время на администрирование с API и SSO.

31 октября в 10:00 пройдет вебинар «Как оптимизировать расходы на SMS и повысить конверсию». Эксперт Александр Алхимов поможет разобраться в современных трендах маркетинга и продаж, и расскажет о самых эффективных кейсах компаний, которые работают с «умной» рассылкой. Участники научатся ее настраивать, применять транслитерацию и шаблоны, сокращать ссылки. Одна из самых интересных частей вебинара — как сэкономить с помощью механик Big Data через оптимизатор трафика и базы.

31 октября в 13:00 МТС приглашает на вебинар «Как развернуть в IT-компании популярную российскую платформу для онлайн-встреч и мероприятий». Спикеры Webinar Group МТС Евгений Смирнов и Евгения Пичелатова расскажут, как проводить быстрые встречи из браузера или мобильного приложения и сократить время на администрирование с API и SSO. При этом можно обеспечить безопасность данных в облаке или в коробке. Платформа помогает быстро приглашать до 200 человек на встречи и до 5000 человек на мероприятия в два клика. Пользователям обеспечена русскоязычная поддержка 24/7 и интеграция с внешними сервисами.

«Современные процессы в компаниях и конкуренция на рынке требуют самого оперативного реагирования на ситуации, аналитики и обучения персонала. Многие компании уже не нуждаются в офлайне и проводят встречи прямо с рабочего места. Особенно это актуально для тех, кто имеет сеть или вынесенные участки работы. Цифровые коммуникационные платформы экономят средства на командировки, рабочее время и позволяют по времени опережать конкурентов. МТС активно использует удаленные процессы и делится высокоэффективными кейсами, которые показывают компании из разных сфер. Также, учитывая растущую активность киберпреступников, немыслимо сегодня работать без средств информационной безопасности. И обязательно маркетологам нужно держать руку на пульсе, чтобы опережать конкурентов. Эксперты на наших вебинарах делятся реально работающими кейсами совершенно бесплатно», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Для участия необходима предварительная регистрация.