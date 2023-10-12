В Новокузнецке умер четырехмесячный младенец после посещения поликлиники

В Новокузнецке четырехмесячный младенец умер после посещения поликлиники и медицинского центра. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Мать малыша рассказала, что накануне вместе с сыном посетила два лечебных учреждения. В поликлинике ребенку сделали две плановые прививки от пневмококка, а затем женщина взяла сына на прием к офтальмологу в медицинский центр.

«Вечером ребенок капризничал и вел себя беспокойно. На следующее утро женщина обнаружила его уже мертным», — отметил источник.

Известно, что малыш родился в срок и был здоровым.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Тело направили на экспертизу для выяснении причины смерти.