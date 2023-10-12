В Москве до 2026 года откроют 17 новых станций метро

В Москве до 2026 года откроют еще 17 новых станций метро. Об этом написал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Протяженность 17 станций будет составлять 35 километров. Также появится одно электродепо Московского метрополитена.

«Появятся первые участки Троицкой и Рублево-Архангельской линий. Развернем строительство Бирюлевской линии», — указано в посте.

Станции будут строить в 2024—2026 годах. Потратят на них более 2,73 трлн рублей. 903,4 млрд выделят уже в следующем году.