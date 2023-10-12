В Кабардино-Балкарии учительница избила школьника

В Кабардино-Балкарии учительница избила школьника. Об этом сообщает telegram-канал «МРАК». Все случилось в городском округе Баксан.

Пресс-секретарь Минпросвещения региона Бэлла Балова сообщила, что пока выясняются причины случившегося, учителя планируют отстранить.

«В настоящий момент проверки проводятся как на муниципальном уровне, так и министерские. Ситуация в целом недопустима. Этот вопрос взят на личный контроль министра. По окончанию разбирательства будут приняты все соответствующие меры. Скорее всего, педагог будет отстранена», — отмечается в сообщении.