В Херсонской области при обстреле погиб 83-летний мужчина

Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о 83-летнем мужчине, погибшем в результате обстрела. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

«Сегодня от минометной мины, выпущенной с правого берега Днепра боевиками вооруженных формирований киевского режима, в селе Казачьи Лагеря погиб 83-летний мирный житель. Человек, в раннем детстве переживший тяготы и лишения ещё той войны с нацистами, был убит современными последователями нацизма», — заявил Сальдо.