В Госдуму внесут законопроект о надбавке для неработающих пенсионеров

В Госдуму внесут законопроект о надбавке для неработающих пенсионеров. Об это пишет ТАСС.

Предлагается начислять 0,2 от величины прожиточного минимума неработающим пенсионерам при условии, что его среднедушевой доход составляет от 1 до 1,5 размеров прожиточного минимума, установленного в субъекте его проживания. А в случаях, когда такой доход варьируется от 1,5 до 2 таких размеров, то надбавка составит 0,1 от прожиточного минимума в его регионе.

По словам лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, речь идет «о реальной прибавке, которая может достигать нескольких тысяч рублей в месяц».

Он также отметил, что именно пенсионеры с низким достатком сильнее всех страдают от инфляции, роста тарифов ЖКХ и цен на продукты питания, а федеральная доплата мгновенно «съедается» очередным повышением цен.