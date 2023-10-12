В Госдуме заявили, что расчет Киева на молниеносное контрнаступление провалился

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что расчет украинской власти на молниеносное проведение контрнаступления провалился. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что наступление ВСУ «выбилось из графика».

«Они хотели в короткие сроки захватить новые российские территории с помощью западного оружия и наемников. Но у них этого не вышло и не выйдет никогда. Все их расчеты обрушились», — сказал Шеремет.

По его словам, киевские власти задумывали свое контрнаступление лишь для одного — выманить как можно больше денег с западных стран.