Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
14°
Птн, 13
13°
Сбт, 14
14°
ЦБ USD 99.98 0.05 12/10
ЦБ EUR 105.95 0.26 12/10
Нал. USD 97.3 / 97.8 12/10 12:20
Нал. EUR 103.5 / 103.78 12/10 11:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
6 901
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
5 158
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
9 170
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
9 558
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Госдуме заявили, что расчет Киева на молниеносное контрнаступление провалился

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что расчет украинской власти на молниеносное проведение контрнаступления провалился. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что наступление ВСУ «выбилось из графика».

«Они хотели в короткие сроки захватить новые российские территории с помощью западного оружия и наемников. Но у них этого не вышло и не выйдет никогда. Все их расчеты обрушились», — сказал Шеремет.

По его словам, киевские власти задумывали свое контрнаступление лишь для одного — выманить как можно больше денег с западных стран.