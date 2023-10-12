В Госдуме приняли поправки в законы о военном и чрезвычайном положении

В четверг, 12 октября, во втором и третьем чтениях Госдума приняла поправки, отменяющие уведомление генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении в России военного или чрезвычайного положения.

Изменения внесут в статью в статью 37 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» и статью 22 ФКЗ «О военном положении».

Как пояснили парламентарии, обязательства были связаны с нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод, действие которой на данный момент прекращено в отношении России.

При этом в законе сохранился пункт об информировании генсека ООН в случае введения в стране или отдельных регионах военного или чрезвычайного положения.