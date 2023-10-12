В рязанском «Фотодоме» 13 октября откроется выставка «Аут»

В «Фотодоме» откроется выставка «Аут».

Ксения Фокина, Вара Фокина, Максим Назаров, Алла Белоусова, София Игнатова и Мария Игнатова представят зрителю свои работы, созданные в течение лета. Они выполнены в разных техниках: живопись, акварель, фотография.

«Легкость, безмятежность, долгие прогулки по городу с сидением в кафе за неспешными разговорами и чашечкой любимого напитка, размышления и наблюдения, вкусы, запахи и звуки. Счастье. Все это мы постарались передать с помощью различных средств…» — сформулировала авторский замысел куратор выставки Ксения Фокина.

Выставка откроется в пятницу, 13 октября, в 18:00, в МВЦ «Фотодом» имени Каширина по адресу: улица Почтовая, дом № 58.

Возрастное ограничение: 0+