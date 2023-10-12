В Башкирии шестиклассники избили девочку во время урока

В Башкортостане двое шестиклассников избили девочку во время урока. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, инцидент произошел в школе Кармаскалинского района во вторник, 10 октября.

«Во время урока, когда учитель вышла из кабинета, двое учеников шестого класса нанесли несколько ударов своей однокласснице по различным частям тела. После занятий девочка отправилась домой, откуда была доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в прокуратуре.

Орган начал проверку.