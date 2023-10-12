В Башкирии девятилетний ребенок напал на полицейского с топором

В Башкирии девятилетний ребенок напал на полицейского. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в селе Родина.

По информации источника, 37-летний сельчанин удаленно смог списать с чужой банковской карты 10 тысяч рублей. Полицейские вычислили это и приехали к подозреваемому домой. На допрос мужчина ехать отказался — он взял топор и пошел с ним на сотрудников, матом требуя, чтобы те покинули участок. Оперуполномоченным силой пришлось задерживать хакера, они его скрутили и обезоружили.

В этот момент сын-третьеклассник нашел на веранде второй топор и пошел отбивать отца от полицейских. Ребенок подбежал к старшему лейтенанту и со всей силой ударил тупой стороной топора. В итоге в отдел доставили и отца, и сына.

У пострадавшего полицейского выявили сильный ушиб. Решается вопрос о возбуждении дела о применении насилия и оскорблении представителей власти.