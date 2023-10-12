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В аэропорту Волгограда скончался пассажир экстренно севшего самолета

В аэропорту Волгограда скончался пассажир экстренно севшего самолета. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Комитета здравоохранения Волгоградской области.

На борту самолета, летевшего из Москвы в Сочи, стало плохо пассажиру. Сотрудники компании «Уральские авиалинии» решили посадить судно в ближайшем подходящем месте — аэропорту Волгограда. Сделано это было в 17:15.

На место приехала скорая, однако спасти жизнь не удалось. Медики констатировали смерть человека.