Украинский политик заявил об усилении дефицита офицерских кадров в армии из-за неудач ВСУ

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил об усилении дефицита офицерских кадров в армии из-за неудач ВСУ. Слова политика приводит ТАСС .

Азаров отметил, что часть наиболее опытных военных отправили в тыл или на Запад для освоения новых вооружений. Он обратил внимание, что пополнение офицеров не имеет достаточно опыта и часто допускает ошибки. Они же в свою очередь приводят к большим потерям и личного состава, и военной техники.