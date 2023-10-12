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Украинский политик заявил об усилении дефицита офицерских кадров в армии из-за неудач ВСУ

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил об усилении дефицита офицерских кадров в армии из-за неудач ВСУ. Слова политика приводит ТАСС.

Азаров отметил, что часть наиболее опытных военных отправили в тыл или на Запад для освоения новых вооружений. Он обратил внимание, что пополнение офицеров не имеет достаточно опыта и часто допускает ошибки. Они же в свою очередь приводят к большим потерям и личного состава, и военной техники.