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Рязанский приборный завод представил в Екатеринбурге комплекс «Мультимаг»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в выставке оборудования для физиотерапии и реабилитации RehabExpo'23 в Екатеринбурге.

На выставке медицинского оборудования ГРПЗ представил систему комплексной магнитотерапии нового поколения «Мультимаг». Этот комплекс применяется в лечебно-профилактических целях при остеоартрозе, грудном и поясничном остеохондрозах, а также межреберной невралгии, воздействуя на весь организм или отдельные его зоны. В основе лечебно-оздоровительного влияния оборудования лежит специфическое и избирательное действие магнитных полей низкой интенсивности.

«Комплекс „Мультимаг“ уже применяется в реабилитационных центрах, санаториях, профилакториях, — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов. — Доказана его эффективность в лечении бронхолегочных заболеваний. А наличие специализированных программ позволяет применять изделие при восстановительной терапии после перенесенной коронавирусной инфекции».

RehabExpo'23 — крупнейшая на Урале выставка реабилитационного оборудования. Ее организует Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина и АНО «Белая трость» при поддержке Минздрава России.