Рязанские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в телефонном мошенничестве

Рязанские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в телефонном мошенничестве. Об этом сообщило издательство « Пресса ».

От действий злоумышленника пострадала пожилая женщина из Александро-Невского. В конце сентября неизвестный мужчина сообщил ей по телефону, что якобы ее близкая родственница попала в ДТП и ей срочно нужно 100 тысяч рублей. Отмечается, что за деньгами должен был приехать курьер.

Пенсионерка сделала все, как ей сказали. Только после того, как курьер уехал, женщина позвонила родным. Те ей сказали, что нужно обратиться в полицию.

Преступника смогли найти по горячим следам. Отследив по видеокамерам движение автомобиля каршеринга, полицейские вычислили имя и адрес арендатора. Мужчину задержали в подмосковной Балашихе и доставили для опознания в Александро-Невский.

Пенсионерке вернули деньги. На мужчину завели уголовное дело.