Рязанцы заметили перевернувшийся туалет рядом со школой

Рязанцы заметили перевернувшийся туалет рядом со школой № 41. Они поделились фотографиями под постами губернатора Павла Малкова.

«По улице Бабушкина валяется общественный сортир. Смею предположить, что он с дерьмом. Метрах в трех от окон жилых домов. Ремонт закончился — сортир остался», — отметила рязанка.

Со слов комментатора, общественный туалет остался безхозным после проведения работ по капитальному ремонту. Рязанка также сообщила, что по этому вопросу обращались к подрядчику — тот никак не отреагировал.