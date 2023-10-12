Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Россиян предупредили о новой схеме мошенников. Об этом сообщили РИА Ноовости со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

По данным издания, телефонные мошенники начали применять музыку из рекламных роликов российских банков для имитации работы своих «контакт-центров».

Специалисты считают, что с помощью такого приема мошенники пытаются вызвать больше доверия.

Отмечается, что мошенники звонят потенциальной жертве и сбрасывают вызов, не дожидаясь ответа. Когда собеседник перезванивает неизвестному абоненту и слышит знакомую композицию, то у него появляется чувство уверенности, что он действительно связывается с банком.

Потенциальной жертве отвечает якобы сотрудник организации, пытающийся получить коды из смс-сообщений, логины или пароли для входа в учетную запись онлайн-банка.