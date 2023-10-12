Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
14°
Птн, 13
13°
Сбт, 14
14°
ЦБ USD 99.98 0.05 12/10
ЦБ EUR 105.95 0.26 12/10
Нал. USD 97.3 / 97.8 12/10 12:20
Нал. EUR 103.5 / 103.78 12/10 11:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
6 899
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
5 156
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
9 168
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
9 556
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Российский футболист погиб на трассе «Пермь-Екатеринбург»

На трассе «Пермь — Екатеринбург» погиб российский футболист Евгений Ситников. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, игроки ФК «Уралец ТС» Евгений Ситников, Кирилл Кочетов, Денис Мыльников и Денис Федорочев попали в аварию, когда ехали на тренировки своей команды из Перми в Нижний Тагил. В результате Ситников погиб на месте, Кочетов в тяжелом состоянии находится в больнице, Мыльников и Федорочев серьезно не пострадали.

Все четверо — воспитанники пермского «Амкара». В сезоне 2023/2024 они выступали за клуб «Уралец ТС» из Нижнего Тагила из Второй лиги.