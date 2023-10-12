Российский футболист погиб на трассе «Пермь-Екатеринбург»

На трассе «Пермь — Екатеринбург» погиб российский футболист Евгений Ситников. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, игроки ФК «Уралец ТС» Евгений Ситников, Кирилл Кочетов, Денис Мыльников и Денис Федорочев попали в аварию, когда ехали на тренировки своей команды из Перми в Нижний Тагил. В результате Ситников погиб на месте, Кочетов в тяжелом состоянии находится в больнице, Мыльников и Федорочев серьезно не пострадали.

Все четверо — воспитанники пермского «Амкара». В сезоне 2023/2024 они выступали за клуб «Уралец ТС» из Нижнего Тагила из Второй лиги.