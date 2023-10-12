Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
12°
Птн, 13
13°
Сбт, 14
14°
ЦБ USD 99.98 0.05 12/10
ЦБ EUR 105.95 0.26 12/10
Нал. USD 97.3 / 98 12/10 16:30
Нал. EUR 103.5 / 103.28 12/10 16:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
7 001
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
5 254
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
9 258
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
9 648
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Российские ученые разработали инновационный противоопухолевый препарат

Ученые Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского создали инновационный противоопухолевый фитопрепарат на основе аврана лекарственного. Разработки велись более десяти лет и показали убедительные результаты. На их основании университет получил разрешение от Минздрава России на проведение клинического исследования первой фазы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал проректор по научной работе СГМУ Александр Федонников, этот препарат не имеет прямых аналогов в мире.

«Был подобран сложный рецепт: траву смешивали со спиртом, растворяли в воде, в хлороформе. Сравнивая разные фракции экстрактов, мы подобрали самую активную. Так получили фитопрепарат из компонентов, обладающих максимальной биологической активностью», — пояснили ученые.

Отмечается, что исследования были проведены на десяти клеточных линиях разных видов рака — почки, мочевого пузыря, саркома, печени, яичников, молочной железы и других. На основании результатов университет получил разрешение от Минздрава России на проведение клинического исследования первой фазы. Предполагается, что в нем примут участие пациенты на поздних стадиях рака.