Российские ученые разработали инновационный противоопухолевый препарат

Ученые Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского создали инновационный противоопухолевый фитопрепарат на основе аврана лекарственного. Разработки велись более десяти лет и показали убедительные результаты. На их основании университет получил разрешение от Минздрава России на проведение клинического исследования первой фазы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал проректор по научной работе СГМУ Александр Федонников, этот препарат не имеет прямых аналогов в мире.

«Был подобран сложный рецепт: траву смешивали со спиртом, растворяли в воде, в хлороформе. Сравнивая разные фракции экстрактов, мы подобрали самую активную. Так получили фитопрепарат из компонентов, обладающих максимальной биологической активностью», — пояснили ученые.

Отмечается, что исследования были проведены на десяти клеточных линиях разных видов рака — почки, мочевого пузыря, саркома, печени, яичников, молочной железы и других. На основании результатов университет получил разрешение от Минздрава России на проведение клинического исследования первой фазы. Предполагается, что в нем примут участие пациенты на поздних стадиях рака.