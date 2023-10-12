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РНПК показала студентам завод изнутри

Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию (входит в НК «Роснефть») посетили более 100 студентов Касимовского нефтегазового колледжа и Рязанского колледжа электроники. Для гостей организовали обзорные экскурсии по территории действующего производства. Там они своими глазами увидели технологические установки и сырьевые резервуары. Молодые специалисты Максим Воронов, Денис Трунькин и Ярослав Лебедев рассказали о работе завода, применяющихся технологиях, а также о количестве выпускаемой продукции.

После экскурсий в Учебном центре предприятия студенты встретились с начальниками основных производственных цехов № 1, 2, 3 и двух вспомогательных № 12 и 13. Они поделились информацией о специфике работы своих подразделений, а также о требующихся кадрах.

Специалисты по подбору персонала рассказали о мерах поддержки и бонусах для молодых сотрудников.

РНПК участвует в федеральном образовательном проекте «"Профессионалитет». День открытых дверей в РНПК — один из инструментов популяризации этого проекта. Каждый год завод посещают школьники, студенты региональных ссузов и вузов. Также предприятие организует различные виды практик — учебную, производственную и преддипломную. Их проходят 100 и более студентов со всей России. Они посещают технологические установки, занимаются на учебном полигоне, смотрят учебные фильмы об основных операциях рабочих профессий, изучают основы нефтепереработки.

Для подготовки кадров предприятие использует систему непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Первая ступень — «Роснефть-класс» в школе № 43. Вторая — обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в РГРТУ. Также РНПК сотрудничает с другими российскими вузами, ведет проекты с Рязанским колледжем электроники, Железнодорожным техникумом, Касимовским нефтегазовым и Рязанским технологическим колледжами.