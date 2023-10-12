РИА Новости: россияне через «Госуслуги» женятся в шесть раз чаще, чем разводятся

Россияне через «Госуслуги» женятся в шесть раз чаще, чем разводятся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры.

Отмечается, что в этом году заявления на заключение брака через портал подали 410 тысяч раз, а на развод — 70 тысяч.

«На „Госуслугах“ можно подать заявление как на заключение, так и на расторжение брака. Но, к счастью, пользователи портала чаще женятся, чем разводятся», — говорится в сообщении.

Кроме того, заявление в ЗАГС о браке чаще всего подают в пятницу и субботу, а о разводе — во вторник.

Средний возраст женщин, которые планируют вступить в брак — 31 год, а мужчин — 33.