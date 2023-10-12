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Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над Россией

Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над территорией России, сообщили ТАСС в авиационных службах.

«Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика „Общая тревога“, находясь в полете», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что после этого сигналы тревоги подали также рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.

Ни один из самолетов не изменил курс или высоту полета, все они направляются в аэропорты назначения.

Как уточники с Росавиации, сигналы тревоги поступили из-за сбоя в электронной системе отслеживания.