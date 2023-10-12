Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над Россией
Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над территорией России, сообщили ТАСС в авиационных службах.
«Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика „Общая тревога“, находясь в полете», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что после этого сигналы тревоги подали также рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.
Ни один из самолетов не изменил курс или высоту полета, все они направляются в аэропорты назначения.
Как уточники с Росавиации, сигналы тревоги поступили из-за сбоя в электронной системе отслеживания.