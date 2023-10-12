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Пропавшую в Нижнем Новгороде 10-летнюю девочку нашли в диване у соседа

В Нижнем Новгороде пропавшую 10-летнюю девочку нашли в квартире соседа. Об этом пишет Baza.

Школьница исчезла вечером 11 октября. Ее мама, страдающая аутизмом, не сразу заметила пропажу дочери. Дверь в их квартире на Юбилейном бульваре была не закрыта и девочка выбежала из дома раздетой.

После того, как мать заметила, что девочки нет и забила тревогу, к поискам подключились полицейские и волонтеры. Сначала ребенка искали на улице, но после решили проверить квартиры соседей.

В итоге девочку нашли в квартире 44-летнего мужчины. Она находилась в диване.

Выяснилось, что как только девочка выбежала из квартиры, мужчина затащил ее к себе. Он издевался над ней несколько часов.

По данным медиа, девочка находится в шоковом состоянии. С ней работают врачи.

Соседа задержали.