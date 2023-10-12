При падении беспилотника на дом под Белгородом погибли три человека

При падении беспилотника на дом под Белгородом погибли три человека. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.

Система ПВО сбила дрон на подлете к Белгороду. При падении обломков загорелся частный дом, пострадали два человека. Позже стало известно, что из-под завалов извлекли тела мужчины и женщины.

«Три человека погибли, один из них — маленький ребенок», — сообщил Гладков. Он уточнил, что пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. «Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни», — заверил он.