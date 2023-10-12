Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
14°
Птн, 13
13°
Сбт, 14
12°
ЦБ USD 99.98 0.05 12/10
ЦБ EUR 105.95 0.26 12/10
Нал. USD 99.3 / 100.7 12/10 07:01
Нал. EUR 104.9 / 100.7 12/10 07:01
Новости
Итоги года New
Публикации
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
6 799
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
5 059
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
9 080
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
9 450
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
При падении беспилотника на дом под Белгородом погибли три человека

При падении беспилотника на дом под Белгородом погибли три человека. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.

Система ПВО сбила дрон на подлете к Белгороду. При падении обломков загорелся частный дом, пострадали два человека. Позже стало известно, что из-под завалов извлекли тела мужчины и женщины.

«Три человека погибли, один из них — маленький ребенок», — сообщил Гладков. Он уточнил, что пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. «Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни», — заверил он.