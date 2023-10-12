При обстреле ВСУ больницы в Донецке погибли два человека

В результате украинского обстрела больницы в Кировском районе Донецка погибли два человека, среди которых медработник. Еще один получил ранения. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на представительство ДНР.

«На территории „Городской больницы № 25“ погибли сотрудник медицинского учреждения — женщина 1969 года рождения и мужчина 1956 года рождения», — сказано в сообщении ведомства.

Само здание в результате обстрела получило повреждения.

Кроме того, в Ясиноватском районе в результате обстрела ВСУ пострадала школа на улице Гагарина, а также уничтожен путепровод по трассе «Ясиноватая — Горловка».