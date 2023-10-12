Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с российским обществом «Знание»

12 октября правительство Рязанском области подписало соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание». В церемонии приняли участие Губернатор Павел Малков и заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный.

Соглашением предусмотрено развитие просветительской деятельности, реализация новых совместных проектов, внедрение в практику современных методов и форм работы, расширение сообщества лекторов и создание условий для их профессионального роста. В задачах — повысить уровень знаний населения в области науки, образования, культуры и других сфер. Особое внимание уделят патриотическому воспитанию, популяризации знаний об истории Отечества и достижениях страны.

«Готовы развивать сотрудничество с Российским обществом «Знание» по всем направлениям. Соглашение, которое мы подписали сегодня, будет этому только способствовать», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор провел также первое заседание возглавляемого им Наблюдательного совета Рязанского регионального отделения Российского общества «Знание». Он подчеркнул, что активно ведется очень важная просветительская работа. Это популяризация научных достижений, продвижение инноваций, поддержка педагогов и учащихся в исследовательской деятельности, воспитание уважения к истории страны, пропаганда здорового образа жизни, помощь старшему поколению в адаптации к современным условиям жизни, укрепление межнационального единства и многое другое.

«Рязанская область активно включилась во всю эту работу. Задача — вовлечь в диалог как можно больше людей разных поколений. Будем опираться на стратегические цели, которые обозначил наш Президент, и добиваться результатов», — сказал Павел Малков и подчеркнул, что в этом году обновился состав регионального отделения, сформированы руководящие органы, значительно активизирована его деятельность.

Заместитель гендиректора Российского общества «Знание» поблагодарил Малкова за поддержку филиала, регионального отделения. Он отметил активную работу Рязанской области по развитию просветительской деятельности, проведению различных мероприятий с участием молодежи.

«Решение Президента о перезапуске старейшей просветительской организации было как никогда своевременно. Сегодня роль общества «Знание» не только в том, чтобы просвещать население, у нас особая миссия — мы боремся за умы подрастающего поколения. Хотим быть максимально полезными, готовы к сотрудничеству в разных форматах», — сказал Георгий Будный.

На заседании также обсуждались вопросы развития деятельности общества «Знание» в регионе, предложения по взаимодействию с органами власти, муниципалитетами, участию предприятий и организаций региона в просветительских мероприятиях. Председатель регионального отделения Андрей Кашаев отметил значительное количество проведенных мероприятий и реализованных проектов, масштабные планы на будущее. По его словам, постоянно расширяется круг учреждений, общественных объединений, которые сотрудничают с региональным отделением, в том числе, к проведению лекций для молодежи приглашаются участники СВО.